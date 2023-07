Eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt kann trotzdem gelingen - vor allem, wenn der zukünftige Arbeitgeber die Geflüchteten von Anfang an unterstützt. Das zeigt sich am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Das Krankenhaus hat bereits seit sechs Jahren ein Programm, um ausländische Pflegekräfte auf die Arbeit in Deutschland vorzubereiten. Dabei werden sie eng von der Klinik betreut.