Gabriel fordert Schulden-Aufnahme, um "abwehrbereit" zu sein

Das gestalte sich in der Praxis schwierig, da Deutschland in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zu wenig in die Bundeswehr und in die Verteidigung investiert habe. Kein Wunder, denn man habe "eine ganz andere Bundeswehr geplant", so Gabriel, "nämlich eine, die im Auslandseinsatz ist, und die keine Territorialverteidigung mehr zur Aufgabe hat". Das sei aber "eine ganz andere Bundeswehr, als die, die man jetzt braucht".