Buchläden im Minus, Schuhgeschäfte im Plus

Neben den Kaufhäusern leiden vor allem die Buchläden: Ihr Umsatz ist noch stärker als der der Kaufhäuser gesunken - um 44 Prozent in 20 Jahren. Doch in anderen Branchen wächst der Umsatz. Schuhe und Kleidung sind auch in der Innenstadt noch gefragt. Am deutlichsten fällt das Plus in Geschäften aus, die Unterhaltungselektronik verkaufen.