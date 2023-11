Insolvenz: Signa stolpert über eigenes Geschäftsmodell

Millionenlöcher wuchsen an

Im Immobiliensektor ist Signa durch die rasant gestiegenen Baukosten und Zinsen sowie eigene Fehler in die Bredouille geraten. Auch im stationären Einzelhandel, Stichwort Galeria Karstadt Kaufhof , ging die Rechnung nicht auf, Immobilien in besten Lagen über Kredite zu kaufen und sie über hohe Mieteinnahmen refinanzieren zu wollen.

Die Signa-Gruppe des Investors Benko hat Finanzprobleme und steht unter Druck. Was das für Galeria Karstadt Kaufhof heißen könnte, berichtet ZDF-Börsenexperte Frank Bethman. 08.11.2023 | 1:00 min

Die Millionenlöcher wurden zuletzt immer größer. Von 500 bis 600 Millionen Euro ist die Rede. Niemand wollte Benko noch Geld leihen oder weiteres Kapital in das undurchsichtige Firmengeflecht stecken. Vor allem viele Unterfirmen haben kein Geld mehr in der Kasse.

Rechnungen offen - Bauarbeiten stehen still

Die Folge: Zahlreiche Rechnungen von Baufirmen und Handwerkern können nicht mehr beglichen werden. Zahlungsverzögerungen haben bereits dazu geführt, dass Baustellen wie die Alte Akademie in München stillstehen. Die Arbeiten beim Prestigeprojekt Elbtower in Hambur g ruhen seit Längerem.

René Benko, Chef der Immobilien Gruppe Signa, ist unter Druck. Ein möglicher Rücktritt steht im Raum. Dadurch könnte auch der Bau des Hamburger Vorzeige-Projekts gefährdet werden. 07.11.2023 | 1:24 min

Durch die aktuelle Entwicklung könnte nun auch Galeria Karstadt Kaufhaus neues Ungemach drohen. Auch die Warenhauskette ist weiterhin auf Gelder aus der Wiener Firmenzentrale angewiesen. Sollten diese ausbleiben, könnte das Traditionskaufhaus erneut vor einer Insolvenz stehen; es wäre die dritte in nur wenigen Jahren.

Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof offen

Unklar ist dabei, ob der bisherige Insolvenzverwalter von Galeria Karstadt Kaufhof, Arnd Geiwitz , auch ein weiteres Mal antreten würde, um das Kaufhaus zu retten. Zuletzt hatte er eine Sanierung der Signa Holding abhängig gemacht von der Zusage eines Geldgebers, der neues Kapital in das Imperium schießt.

Spekulationen um die Signa Holding gab es schon länger. Nun ist klar: Der Konzern wird einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverantwortung stellen.

Da die Banken und auch Hedgefonds Benko offenbar die kalte Schulter gezeigt haben, droht nun also das Signa-Kartenhaus zusammenzubrechen. Das Handelsblatt berichtet, dass in den kommenden Tagen zahlreiche Insolvenzanmeldungen von Signa-Tochterfirmen auch in Deutschland anstehen würden.