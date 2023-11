Weitere Signa-Tochter insolvent: Benko-Imperium wankt

Signa-Gruppe in Schieflage: Weitere Tochter meldet Insolvenz an

Bei der angeschlagenen Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko hat eine weitere Tochtergesellschaft Insolvenz angemeldet. Insidern zufolge könnten weitere Insolvenzanträge für Konzerngesellschaften in Deutschland folgen. Solche Insolvenzanträge seien in Vorbereitung, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Von Signa war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.