Deutsche Signa-Tochter offenbar insolvent

In Benkos Imperium hatten sich bereits erste Risse gezeigt. Die Signa Sports United hatte im Oktober Antrag auf Insolvenz stellen müssen. Signa hatte ihr zuvor eine Kapitalspritze verweigert. Benko hatte in der Folge in der Führung der Signa seinen Hut nehmen müssen. Auf Druck von Investoren war der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz zum Vorsitzenden des Gesellschafter-Komitees der Holding berufen worden. Die Familie Benko Privatstiftung blieb allerdings weiterhin größter Gesellschafter bei Signa.