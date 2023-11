Yves Rocher und Co.: Warum viele Ladenketten schließen

Die digitale Welt in den Laden zu bringen, sollte für große Marken oder solche, die es werden wollen, Standard sein. Erfolgreich behaupten sich Einzelhändler, die das Verkaufserlebnis innovieren. Sei es durch stationäre Services oder neue Technologien. Dass die Innenstädte an Attraktivität verloren haben , zeigte Ende vergangenen Jahres eine Befragung von fast 69.000 Menschen in 111 Innenstädten durch das Institut für Handelsforschung (IFH).