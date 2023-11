Tupperware: Was hinter dem Aktien-Hype steckt

Tupperware Produkte fehlten in den vergangenen Jahrzehnten wohl in fast keinem Haushalt - doch mittlerweile gibt es auch preisgünstige Konkurrenz, die dem Unternehmen das Leben schwer macht.

Die Aktie des strauchelnden Tupperdosen-Herstellers hält die Wall Street in Atem. Das Traditionsunternehmen Tupperware Brands warnt zwar schon seit Monaten vor der Pleite. Trotzdem investieren Kleinanleger*innen kräftig in die Firma mit den Lebensmittelbehältern. Die Aktie ist dadurch innerhalb von zwei Wochen um mehr als 800 Prozent gestiegen.

Was sind mögliche Gründe für den Aufschwung der Aktie?

Die Situation von Tupperware ist sehr ernst. Die Kultmarke ist seit Monaten akut von der Insolvenz bedroht . Und so sind die aktuellen Kursausschläge nach oben mit Fundamentaldaten nicht zu erklären. Expert*innen sehen hier den Effekt der "Meme-Aktien": Dabei werden Aktien durch Nutzer*innen von Social-Media-Plattformen künstlich gepusht. Für viele ist das Zockerei.

Was ist eine "Meme"-Aktie?

Ein "Meme" ist ein lustiges Bildchen , das mit einem kurzen Text versehen wird und in sozialen Medien massenhaft geteilt wird.Eine "Meme-Aktie" ist eine Aktie, die bei Kleinanleger*innen durch diese Memes bekannt wird. Im Netz entstehen dann zum Beispiel auf der Internet-Plattform "Reddit", in denen sich Kleinanleger*innen gegenseitig zum Kauf der Aktie animieren.

Ist der Fall mit dem rasanten Aufschwung der "Gamestop"-Aktie vergleichbar?

Das aktuelle Kursfeuerwerk von Tupperware legt den Vergleich mit anderen "Meme-Aktien" wie Gamestop nahe. In den Jahren 2020 und 2021 sind die Kurse des Computerspielehändlers Gamestop, des Kinobetreibers AMC oder des Einrichtungshauses Bed, Bath and Beyond gen Himmel geflogen. Denn Privatanleger*innen hatten sich auf Reddit und ähnlichen Plattformen zu Käufen abgestimmt.