Warum änderte Elon Musk plötzlich das Twitter-Logo?

Plötzlich war da dieser Hund. Dort, wo normalerweise der klassische blaue Vogel als Logo zu sehen ist, entdeckten Twitter-Nutzer am Montagabend das Bild eines orangefarbenen Hundes der japanischen Rasse Shiba Inu - das Markenzeichen der Kryptowährung Dogecoin.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Elon Musk sieht sich als Visionär. Er verspricht, Probleme zu lösen, die die Menschheit betreffen. 09.08.2022 | 8:42 min

Beeinflusste Musk absichtlich den Börsenkurs?

Musk sorgte mit dem Wechseln des Logos dafür, dass der Kurs der Kryptowährung Dogecoin um rund 20 Prozent in die Höhe schnellte, auf den höchsten Stand seit rund fünf Monaten - und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der sich Musk sowieso schon dem Vorwurf der Kursmanipulation von Dogecoin ausgesetzt sieht. Eine Begründung für den Schritt lieferte er nicht. Aber in typischer Musk-Manier twitterte er ein Meme, das auf die Änderung aufmerksam machte: