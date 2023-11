Twitter ändert Zwei-Faktor-Authentifizierung

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Twitter-Nutzer sollten handeln

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung soll Konten sicherer machen. Dabei muss der Kontoinhaber zusätzlich zum Passwort eine zweite Authentifizierungsmethode verwenden. Twitter erlaubt die 2FA per Textnachricht, einem Sicherheitsschlüssel oder eine Authentifizierungs-App wie "Google Authenticator", "Duo Mobile" oder "1Password".

Wer derzeit ohne ein Twitter-Blue-Abo eine 2FA per SMS nutzt und auch künftig nicht auf die zusätzliche Sicherheit verzichten will, sollte bald handeln: Denn Twitter räumt nur bis Mitte März Zeit ein, um diese 2FA-Methode zu deaktivieren und sich gegebenenfalls für eine andere zu registrieren. "Nach dem 20. März 2023 gestatten wir Nicht-Twitter Blue-Abonnenten nicht mehr, Textnachrichten als 2FA-Methode zu verwenden. Zu diesem Zeitpunkt wird es für Konten mit noch aktivierter SMS-2FA deaktiviert", heißt es in einer Eklärung des Unternehmens.