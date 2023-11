Kurznachrichtendienst: Massive Störungen bei Twitter

Beim Kurznachrichtendienst Twitter ist es in der Nacht zu Donnerstag zu massiven Störungen gekommen. Die Plattform funktioniere zurzeit für einige Nutzer womöglich "nicht wie erwartet", teilte Twitter über seinen offiziellen Support mit und entschuldigte sich für die Umstände.

Wir arbeiten an einer Lösung.

"Tweet-Limit erreicht"

Usern folgen erschwert

Zwar gilt seit langem die Beschränkung, dass ein Nutzer an einem Tag 400 Accounts folgen kann. Doch auch hier liegt die Zahl weit über dem, was die meisten User an einem Tag schaffen.