Kosmetikfirma Yves Rocher schließt alle Deutschland-Filialen

Das Kosmetikunternehmen Yves Rocher schließt 140 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz - einige machten schon in der Pandemie zu.

Das französische Kosmetikunternehmen Yves Rocher macht seine Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz dicht. Es sei geplant, alle Läden in den kommenden Monaten nach und nach zu schließen, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Der Schritt betreffe etwa 350 Stellen.

Auch bei Galeria-Kaufhof mussten bereits Filialen schließen. 27.03.2023 | 1:48 min

140 Filialen betroffen - Online-Shopping weiter möglich

Mit dem derzeitigen Geschäftsmodell sei man nicht mehr in der Lage, nachhaltig und erfolgreich zu wirtschaften. Die Marke soll jedoch nicht generell vom Markt in den drei Ländern verschwinden. "Unsere Kundinnen und Kunden finden unsere Produkte auch weiterhin in unserem Online-Shop und können per Direktversand bestellen", hieß es von dem Unternehmen.