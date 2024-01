Decke streichen: Tipps und Tricks für ein neues Raumgefühl

Eine Pflicht zum Streichen gibt es nur, wenn die Wohnung beim Einzug vollständig oder teilweise renoviert war und beim Auszug die Abnutzungsspuren sehr offensichtlich sind. Übernimmt der Mieter die Wohnung in unrenoviertem Zustand, muss er sie bei Auszug auch nicht streichen.



Mit Renovierungsklauseln im Mietvertrag können die Farben festgelegt werden: zum Beispiel, dass bei Auszug in neutralen Farben wie Weiß oder Beigetönen gestrichen werden muss. Andere Farben darf der Vermieter allerdings nicht verlangen.



Grundsätzlich gilt: Unwirksame Klauseln im Mietvertrag bezüglich Schönheitsreparaturen und Renovierung sind für den Mieter nicht bindend. Gültig ist nur, was den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Mieterschutzbund oder Verbraucherzentralen bieten auch rechtliche Beratung an