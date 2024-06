Zeckenschutz für den Hund: Was am besten gegen Zecken hilft

Zeckenmittel für Hunde: die Qual der Wahl

Sie sagt zudem: "Idealerweise sollten Zecken gar nicht erst beißen, um eine Krankheitsübertragung gar nicht erst möglich zu machen." Diesen Effekt haben repellierende, also abwehrende Mittel wie Spot-on-Präparate oder Halsbänder gegen Zecken. "Nicht-repellierende Mittel wie Tabletten hingegen wirken erst nach dem Biss, was eine Übertragung möglicher Krankheitserreger nicht komplett ausschließt", so die Veterinärmedizinerin.

So wirken Präparate gegen Zecken

Der Wirkstoff in den Tabletten greift das Nervensystem der Zecken an. "Sie verhindern nicht den Biss, sondern töten die Parasiten innerhalb einiger Stunden ab, wenn die Zecke den Wirkstoff aufgenommen hat", erklärt Lisa Hoth-Zimak. Der Nachteil: Eine Übertragung von Krankheitserregern kann nicht ganz ausgeschlossen werden. Die Tabletten eignen sich laut Hoth-Zimak vor allem für Tiere mit Hauterkrankungen, die Spot-on-Präparate nicht vertragen. Für Magen-Darm-sensible Hunde sind sie aufgrund der Nebenwirkungen weniger geeignet. Die Wirkdauer liegt zwischen einem und mehreren Monaten.

Anti-Zecken-Sprays sollen durch ihren Geruch Zecken abschrecken. Für die Wirkung sorgen Wirkstoffe wie Saltidin sowie ätherische Öle wie Eukalyptusöl oder Kokosöl. "Sprays tatsächlich flächendeckend und gut aufzutragen, ist nicht einfach, weshalb sie nicht so häufig angewendet werden", sagt Ursula von Einem. Daher seien sie in der Regel nur für zusätzliche lokale Behandlungen geeignet, ergänzt Lisa Hoth-Zimak. Aufgrund der Geruchsempfindlichkeit der Tiere seien sie aber eher abzulehnen.

Bei Halsbändern verteilt sich der Wirkstoff über Haare und Haut auf dem ganzen Körper und wirkt dort gegen die Zecken. Vorteile der Halsbänder seien die einfache Anwendung sowie die Wirkdauer von mehreren Monaten. Der Nachteil: Der Wirkstoff wird dauerhaft abgegeben, daher seien sie nicht so geeignet für Haushalte mit Kleinkindern. Der Wirkstoff kann leicht an die Haut des Kindes kommen. "Das ist in der Regel kein großes Problem, ein dauerhafter Kontakt des Kindes mit dem Mittel sollte aber vermieden werden, damit es nicht zu Schädigungen kommt", sagt von Einem.

Bei Spot-on-Präparaten wird der Wirkstoff im Nacken auf die Haut zwischen das gescheitelte Fell aufgetragen und verteilt sich auf der Körperoberfläche. "Die Präparate verhindern bereits das Festsetzen der Zecke", sagt Lisa Hoth-Zimak. Spot-on-Präparate dürfen in den ersten 48 Stunden nicht mit Wasser in Kontakt kommen, da dies die Wirkung schmälert. Zudem bestehe die Gefahr, dass bereits kurz vor Ablauf der Wirkzeit (in der Regel vier Wochen) Zecken beißen, sodass man das Spot-on-Präparat gegebenenfalls häufiger auftragen müsse.

Allerdings: "Einen hundertprozentigen Schutz vor Zecken gibt es nicht", sagt Ursula von Einem. Daher sollte man das Tier nach einem Spaziergang gründlich nach Zecken absuchen. "Zecken suchen sich am Tier meist gut zugängliche Stellen am Kopf oder den Vordergliedmaßen und im Schulterbereich aus", so von Einem. Gerne stächen sie auch an den Innenschenkeln der Hinterbeine.