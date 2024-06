Amyotrophe Lateralsklerose: Zehn Jahre Ice Bucket Challenge

Im Schnitt versterben Patienten etwa drei bis fünf Jahre nach der Diagnose, meistens an Komplikationen der eingeschränkten Atmung oder an Infekten. Wie schnell sich die ALS im Krankheitsverlauf auf umliegende Muskelpartien und schließlich auf den gesamten Körper ausbreitet, ist sehr unterschiedlich. Bei manchen Patienten kann es Monate, bei anderen nur wenige Wochen dauern. Bei etwa zehn Prozent der Erkrankten treten besonders langsame Verläufe auf. Einige von ihnen leben mehr als zehn Jahre mit der Erkrankung.



Für die meisten Verläufe gilt, dass die Betroffenen nach und nach auf Hilfsmittel wie einen Rollstuhl, Schluckhilfen oder Beatmungsgeräte angewiesen sind. So entwickeln knapp 80 Prozent aller Betroffenen Schluckstörungen im Krankheitsverlauf. Etwa 30 Prozent aller Patienten hierzulande werden mit Maskenbeatmung und gut zehn Prozent invasiv über einen Luftröhrenschnitt beatmet. Diese Hilfsmaßnahmen können die Überlebenszeit positiv beeinflussen.