Erdbeerjoghurt im Vergleich: Wie viele Erdbeeren sind drin?

In vielen der untersuchten Erdbeerjoghurts stecken Aromen oder natürliche Aromen. Für einen Erdbeerjoghurt, der "natürliches Aroma" in seiner Zutatenliste aufführt, muss die Aromatisierung aber nicht zwingend auf Erdbeeren basieren. Das natürliche Aroma kann auch aus anderen natürlichen Rohstoffen stammen - also aus pflanzlichen, tierischen oder mikrobiologischen Ausgangsstoffen.



Natürliches Aroma auf dem Becher heißt also nicht, dass sich im Joghurt natürliche Erdbeeraromen befinden. Sobald mehr als 95 Prozent des natürlichen Aromas von der Erdbeere stammen, darf es "natürliches Erdbeeraroma" genannt werden.



Bei häufigem Genuss aromahaltiger Produkte kann sich ein Gewöhnungseffekt einstellen. Plötzlich schmeckt die gepflückte Erdbeere nicht mehr fruchtig-frisch, sondern fade und gar nicht wie das intensive Erdbeeraroma.