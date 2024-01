Landwirt: Mehr Tierwohl muss sich rechnen

"Laut Daten des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BMEL) und des Thünen-Instituts war der Gewinn in den letzten zwei Wirtschaftsjahren 2021/22 und 2022/23 mit durchschnittlich 81.935 beziehungsweise 115.4000 Euro pro Betrieb recht hoch", sagt Sebastian Lakner von der Universität Rostock. Die Gewinne seien in den letzten zwei Jahren von den hohen Weltmarktpreisen für Agrarprodukte und Vorleistungen geprägt worden, so Lakner. "Beides stand in den vergangenen zwei Wirtschaftsjahren in einem günstigen Verhältnis".



Es sei allerdings offen, inwieweit sich dieser Trend im Jahr 2024 fortsetzen werde, da die Weltmarktpreise wieder gefallen seien. "Zu berücksichtigen ist auch die Tatsache, dass man von den betrieblichen Gewinnen nur bedingt auf die Einkommenssituation von landwirtschaftlichen Haushalten schließen kann."