Haustiere im Sommer: Hitze als Gefahr

Nasse Handtücher: Für Abkühlung sorgt ein nasses Handtuch, auf das sich das Tier legen kann. "Es kann dem Hund auch Linderung verschaffen, wenn ich ihm ein nasses T-Shirt anziehe", sagt Steidl. Allerdings müsse man darauf achten, wann die Nässe und damit die Kühle weg sind, sonst könne es dem Tier schnell wieder zu warm werden, warnt Maren Püschel.



Kühles Wasser: Grundsätzlich ist kühles Wasser eine gute Wahl. Die Betonung liegt dabei auf kühl – eiskalt sollte es nicht sein. Maßnahmen mit Eiswürfeln seien eine zu starke Kreislaufbelastung, erklärt Steidl. Beim Kühlen mit Wasser komme es auch auf das Fell des Hundes an, sagt Maren Püschel. "Hunderassen mit kürzerem Fell sind deutlich leichter abzukühlen."



Kühlmatte: Im Tierfachhandel gibt es Kühlmatten, die mit einem Gel gefüllt sind, das bei Druck Kühle erzeugt. "Die nutzen wir auch in der Klinik, wenn Patienten überhitzt sind", sagt Maren Püschel. Die Kühlmatten sind für Hunde und Katzen erhältlich.



Ventilator: Auch kühle Luft könne dem Tier Erfrischung bieten, so Püschel. "Man sollte nur aufpassen, dass das Tier den Ventilator nicht als Spielzeug sieht."



Snacks einfrieren: Leckmatten oder einen Kong (Kegel aus Gummi) kann man zum Beispiel gut mit Nassfutter oder Hüttenkäse bestreichen beziehungsweise befüllen und einfrieren. Die Tiere können dann lange daran rumschlecken – der Körper kühlt dabei aber nicht wirklich ab. Es sei aber besser als Eis, was viel Zucker enthält, so Tierärztin Püschel und warnt: Wer auf Zuckerersatzstoffe setze, sollte beachten, dass Birkenzucker für Hunde hochgiftig ist.