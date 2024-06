Raucharoma im Lebensmittel: Wie bedenklich ist es?

Raucharomen, die sich unter anderem in Gewürzmischungen für Kartoffelchips finden, werden aus Rauch gewonnen. Die gesundheitsschädigenden Stoffe entstehen durch das Verbrennen von Holz.

Was haben Fisch, Fleisch und Käse, aber auch Lebensmittel wie Soßen, Chips oder Fertigsuppen gemeinsam? Sie alle können Raucharoma enthalten. Mit diesem Zusatzstoff erzeugen Lebensmittelhersteller den typisch rauchigen Geschmack, ohne aufwändig räuchern zu müssen. So können die Lebensmittel schneller hergestellt und günstiger verkauft werden.

Ist Raucharoma genotoxisch?

So entsteht Raucharoma

Raucharomen werden, wie ihr Name sagt, aus Rauch gewonnen. "Raucharomen werden aus Rauch hergestellt, wie er auch beim herkömmlichen Räuchern von Lebensmitteln eingesetzt wird", erklärt Prof. Dr. Bernd Schäfer, Leiter der Fachgruppe Lebensmitteltoxikologie am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Die Aromastoffe, die im Rauch enthalten sind, der bei der Verbrennung bestimmter Holzarten entsteht, können isoliert werden. Nach Reinigung und Mischung mit Trägerstoffen sind sie in der Lebensmittelproduktion verwendbar.