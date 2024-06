Keratokonus: Wenn sich die Hornhaut wie ein Kegel wölbt

Das UVA-Cross-Linking kann auf unterschiedliche Arten durchgeführt werden. Am häufigsten wird die Epi-off-Methode angewendet.



Bei der Epi-off-Methode wird zuerst die äußerste Schicht der Hornhaut (Hornhautepithel) entfernt, damit das Riboflavin vor der Bestrahlung besser in die Hornhaut eindringen kann. Die Erfolgsquote dieser Variante ist hoch. Allerdings besteht ein geringes Infektionsrisiko und die Augen schmerzen in den ersten Tagen nach dem Eingriff.



Bei der Epi-on-Methode wird das Epithel nicht entfernt. Es besteht daher auch kein Infektionsrisiko. Nachteil dieser Variante ist, dass das Riboflavin nicht so gut in die Hornhaut eindringen kann und die Vernetzung zwischen den Kollagenfasern nicht so stark ausgeprägt ist.