PAVK: Stadien und Symptome der Schaufensterkrankheit

Stadium 1: Die Verengungen in den Blutgefäßen sind noch sehr gering. Es bestehen noch keine Symptome wie Bewegungseinschränkungen oder Schmerzen in den Extremitäten.



Stadium 2: Bei Belastung kommt es zu krampfartigen Schmerzen in den Beinen. Betroffene müssen zum Beispiel beim Gehen häufig pausieren. Vom Stadium 2a spricht man, wenn sie noch mehr als 200 Meter ohne Beschwerden gehen können. Beim Stadium 2b können Betroffene keine 200 Meter mehr zurücklegen.



Stadium 3: In den betroffenen Extremitäten treten Schmerzen auch im Ruhezustand auf, vor allem im Liegen. In diesem Stadium ist die Durchblutungsstörung bereits weit fortgeschritten und sollte dringend behandelt werden.



Stadium 4: Durch eine fehlende Sauerstoff- und Nährstoffversorgung treten Schäden im Gewebe auf. Es kann zu Wundheilungsstörungen kommen. Offene Stellen können entstehen, zum Beispiel ein offenes Bein, das nicht mehr abheilt. In diesem Stadium kann Gewebe absterben, sodass Amputationen nötig werden.