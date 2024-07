Sommerreisesaison: ADAC warnt vor heftigem Stauwochenende

In der Reisesaison 2023 war das letzte Juli-Wochenende das mit Abstand staureichste von zwölf Reisewochenenden.

Der ADAC erwartet für das kommende Wochenende eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison. Im Vorjahr sei das letzte Juliwochenende das mit Abstand staureichste von zwölf Reisewochenenden gewesen, teilte der Automobilclub am Montag in München mit.

Mit Baden-Württemberg und Bayern starten nun die letzten Bundesländer in die Sommerferien. Aus Berlin Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern rollt demnach die zweite Reisewelle an.

Auf deutschen Autobahnen hat es 2023 deutlich mehr Staus und stockenden Verkehr gegeben als im Jahr 2022. Das meldete der Automobilclub ADAC in seiner Staubilanz.

ADAC empfiehlt Reisetag von Dienstag bis Donnerstag

Auf allen wichtigen Urlauberrouten sei in beide Richtungen viel Geduld erforderlich - am Samstag wie am Sonntag. Wer flexibel sei, solle besser auf einen anderen Reisetag von Dienstag bis Donnerstag ausweichen.