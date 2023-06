planet e.: Reisen ohne Reue

Für "planet.e" wagen Tini und Christian den Versuch und reisen mit ihrer sechsjährigen Tochter und ihrem zweijährigen Sohn mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Rhön. Wie kommen sie zum Ziel, wie finden sie sich ohne Auto vor Ort zurecht, und was gibt es für die Familie zu erleben?



Bene und Andrea haben schon die ganze Welt bereist und lassen andere in ihrem Blog daran teilhaben. Doch die Fernreisen nagen an ihrem Gewissen, es gibt keine andere menschliche Aktivität, die in so kurzer Zeit so hohe Emissionen verursacht. Die Reiseblogger setzen daher zunehmend auf Mikroabenteuer vor der Haustür. Doch kann die Kanutour im Altmühltal mit der Safari in Namibia mithalten?



Beim Wwoofing-Trend kann man nicht nur nachhaltigen Urlaub machen, sondern diesen sogar klimapositiv gestalten, indem man auf einem ökologisch zertifizierten Bauernhof mithilft und dabei nebenbei auch noch Neues lernt. Aber ist das noch Erholung?



Bewusstes und nachhaltiges Reisen – auch dafür steht der Begriff "Slow Travel". Ein Trend, denn mehr als zwei Drittel der Deutschen möchten ihren Urlaub nachhaltiger gestalten, Wunsch und Wirklichkeit klaffen aber noch immer weit auseinander. Warum diese Diskrepanz besteht und welche Impulse es in Zukunft geben muss, um nachhaltigen Urlaub attraktiver zu gestalten, erklärt der Tourismusforscher Prof. Stefan Gössling.



Der Film der Autorinnen Julia Jancso und Jennifer Lindemann nimmt mit auf das Abenteuer "Klimafreundlicher Urlaub". Dabei wird genau auf den CO2-Fußabdruck geachtet, und die Siegel werden unter die Lupe genommen und hinterfragt. Halten die vielen Nachhaltigkeitssiegel immer ihr Versprechen? Worauf muss geachtet werden? Und wie steht es um die Kosten? Ist beim Reisen "Bio" und "nachhaltig" teurer als "konventionell" – so, wie bei Lebensmitteln? Was muss man tun, damit so ein Urlaub auch für den kleinen Geldbeutel umsetzbar ist? Nachhaltig reisen in Deutschland oder mit dem Flieger nach Mallorca oder um die halbe Welt?



Was für Tini, Christian und ihre Kinder sowie für Bene und Andrea der bessere Urlaub ist, verraten sie am Ende ihres Abenteuers – wenn sie zurück sind von der "Reise ohne Fußabdruck".