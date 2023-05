Wo Urlaub dieses Jahr besonders günstig ist

Urlaub in Südeuropa ist für Deutsche teils deutlich billiger als in der Heimat. Selbst in Italien, wo das Preisniveau unter ausgewählten Urlaubsländern im Süden und Osten Europas am höchsten ist, waren im März Restaurants und Hotels immer noch fünf Prozent günstiger als in Deutschland. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag zu seiner Auswertung mit.