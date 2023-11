Wenn man Spritsparen will: Drei Gadgets in der Probe

Benzin und Diesel fürs Auto sind teuer. Die Hersteller verschiedener Geräte versprechen bis zu 30 Prozent Einsparung beim Sprit. Welche Abhilfe schaffen sie wirklich? Ein Versuch. 26.06.2023 | 6:25 min

Hersteller versprechen bis zu 30 Prozent Einsparpotenzial

Schwankende Spritpreise in Deutschland – ein Phänomen das schon länger beobachtet wird. Aber woran liegt das? Und was können Verbraucher tun, um Druck auf den Markt auszuüben? 17.01.2023 | 3:03 min

Geräte für Zigarettenanzünder und OBD-Schnittstelle

Das erste Gadget wird einfach in den Zigarettenanzünder gesteckt. Beim Fahren ist aber kein Unterschied zu merken.

Das zweite Gerät des Versuchs kommt in die OBD-Schnittstelle. OBD bedeutet On Board Diagnose und ist eine Art Steckdose des Autos. Man kann dort sowohl Informationen auslesen als auch z. B. Software-Updates in den Bordcomputer einspielen.