Stress durch Social Media: Hilft Digital Detox wirklich?

Seitdem es Handys gibt, haben sie immer mehr den Alltag erobert. Man verpasst den Bus, ärgert sich kurz und der nächste Griff geht automatisch in die Tasche zum Smartphone. Eine Studie von Anfang des Jahres zeigt, dass junge Menschen mit mehr als 12 Stunden fast den ganzen Tag online sind.

Woran erkenne ich, dass ich süchtig nach Social-Media bin?

Zunächst einmal sei es wichtig, zu wissen, wer am Handy ist. Viele Menschen nutzen Soziale Medien zum Beispiel, um sich abzulenken, wenn es ihnen schlecht geht:

Es kommt aber auch darauf an, Social Media benutzt wird. Lasse ich mich auf den Plattformen nur von Inhalten berieseln? Oder tausche ich mich aktiv in der Community mit Freund*innen aus?

Auf Menschen, die sich dann nur berieseln lassen, vielleicht auch einsam sind, kann es so wirken, als hätten die anderen immer eine tolle Zeit. Das kann natürlich auch in starken negativen Gefühlen resultieren.

...ist Psychologe und Professor an der Universität Ulm. Er forscht zusammen mit mehreren deutschen Universitäten an dem SCAVIS-Projekt mit einer dazugehörigen App. Es geht darum, den Umgang mit Internet und Social Media gesünder zu gestalten. Die Teilnahme ist anonym möglich.

Kann Digital Detox kurzfristig helfen, Stress und negative Gefühle zu reduzieren?

Digital Detox soll helfen, die Bildschirmzeit zu minimieren. Solche Online-Auszeiten können auch dem digitalen Stress entgegenwirken. Ein Psychologenteam fand in einer experimentellen Studie mit jungen Menschen heraus:

Die oben erwähnte Studie zeigt jedoch auch: Digital Detox hat nicht immer nur positive Aspekte. "Fear of Missing Out" (FOMO), also die Angst, etwas zu verpassen, kann wiederum zu Stress führen.