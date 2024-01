Zu Unrecht verurteilt: Entschädigung für Ex-Postleiter

Eine Streaming-Serie zeigt einen der größten Justizirrtümer der Geschichte. Mehr als 700 Postfilialleiter wurden zu Unrecht wegen Betrug angeklagt und verurteilt. 09.01.2024 | 2:24 min

Die britische Regierung will zahlreiche zu Unrecht verurteilte Ex-Postfilialleiter möglichst schnell entschädigen und ihnen helfen, ihren Ruf wiederherzustellen. "Dies ist einer der größten Justizirrtümer in der Geschichte unseres Landes", sagte Premierminister Rishi Sunak am Mittwoch im Parlament in London.