Sunak-Desaster bei Kommunalwahlen: Alarm bei den Tories

Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt. Und so versucht Premierminister Rishi Sunak heute noch den Eindruck zu erwecken, alles laufe nach Plan: "Ich bin darauf fokussiert, unsere Arbeit weiterzumachen." Doch die meisten Wähler scheinen genau damit nicht mehr einverstanden zu sein. Deshalb kämpfen die Konservativen an mittlerweile drei politischen Fronten gleichzeitig: verlieren an Labour, an die Liberalen und an die rechte Reform UK , der alten Brexit-Partei von Nigel Farage.