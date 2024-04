Neues Gesetz in Großbritannien: Sunaks Ruanda-Rettungsring

Für Sunaks politische Karriere hängt deshalb vieles davon ab, ob er sein zentrales Versprechen an die Briten halten kann: Die Boote zu stoppen, mit denen Schleuser Flüchtlinge und Migranten über den Ärmelkanal an die Strände des Vereinigten Königreichs steuern. Dabei soll das Ruanda-Gesetz helfen.

Sunak: Fahrplan steht

Unter dieser Prämisse steht auch Sunaks Auftritt am Montag vor Beginn der entscheidenden Parlamentssitzung. Sunak sagt: In dem Moment, in dem der König das Gesetz unterzeichnet, gehe es los. 200 Regierungsmitarbeiter stünden in den Startlöchern. 150 Richter säßen bereit, 25 Gerichts-Säle seien schon reserviert. Charterflüge seien angemeldet - und in zehn bis zwölf Wochen hebe der erste Flieger nach Ruanda ab.