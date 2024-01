Extremwetter: So entstehen Eisregen und Eisbruch

ZDF-Meteorologin Katja Horneffer warnt vor gefährlichen Eispanzern, nicht nur auf der Straße. 17.01.2024 | 8:29 min

Warme Luft gleitet auf die eiskalte Luft am Boden auf - und es entsteht Chaos in Deutschland. Tief Gertrud bringt aus Richtung Atlantik viel Feuchtigkeit mit, Regen mit Glatteisbildung und Eisbruch sind die Folgen.

Eisregen: Warum regnet es, obwohl es kalt ist?

Warum es bei den tiefen Temperaturen in vielen Teilen Deutschlands nicht schneit, sondern regnet, erklärt Katja Horneffer so: "Erstmal hatten wir sehr kalte Luft und sehr tiefe Temperaturen jetzt in der Nacht, zum Teil bis minus 15 Grad - Eiseskälte". So die Ausgangslange - dann kam Tief Gertrud von Südwesten herangezogen, erklärt sie: