Arbeit und Alltag: Diese Regeln gelten auch bei Extremwetter

Der Deutsche Wetterdienst hat vor Schnee, Eisregen und extremer Glätte auf Straßen und Wegen gewarnt. Besonders betroffen ist der Süden und Südwesten Deutschlands.

Das Extremwetter hat noch gar nicht richtig begonnen, die Auswirkungen auf den Alltag sind aber schon immens. Die meisten Schulen in den betroffenen Gebieten sind geschlossen, Kitas zu und viele Arbeitnehmer*innen wurden aufgefordert - sofern möglich - von zu Hause zu arbeiten. Welche rechtlichen Aspekte bei dieser Wetterlage zu beachten sind, haben unsere Fachkollegen für Sie zusammengefasst:

Kann mein Arbeitgeber mich an den Arbeitsplatz rufen, wenn eine amtliche Unwetterwarnung rät, das Haus nicht zu verlassen?

Eine andere Frage ist, welche Konsequenzen es hat, wenn der Arbeitnehmer doch fernbleibt. Eine Abmahnung dürfte bei einer amtlichen Empfehlung, aus Sicherheitsgründen möglichst zuhause zu bleiben, nicht möglich sein. Denn es ist dem Arbeitnehmer in diesem Fall nicht vorwerfbar, wenn er sich an die Warnung hält. Allerdings erhält er dann für die Zeit, in der er nicht gearbeitet hat, auch keinen Lohn. Empfehlenswert ist es immer, möglichst frühzeitig das Gespräch mit Vorgesetzten zu suchen und Absprachen zu treffen.