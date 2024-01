Extreme Unwetterlage: Regen, Eis und 40 Zentimeter Schnee

Feuchte Atlantikluft trifft am Mittwoch auf eine Kaltfront aus dem Norden und sorgt für gefährliche Wetterbedingungen vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands. 16.01.2024 | 2:41 min

Am Mittwoch besteht Gefahr für Leib und Leben, sagt der Deutsche Wetterdienst voraus. Das gilt vor allem im Süden und in der Mitte des Landes. Vom Saarland bis nach Nordhessen warnen die Experten vor extremen Unwetter. Es gilt die höchste Warnstufe.

Bereits ab der zweiten Nachthälfte wird es von Südwesten her spiegelglatt mit Regen, der auf dem kalten Boden gefriert. Regen und Schneefälle erreichen zunächst Baden-Württemberg, das Saarland und Bayern, dehnen sich bis zu den Mittelgebirgen aus. Auch nördlich einer Linie von der Mosel bis zum Fichtelgebirge fällt Schnee. Teilweise werden bis zu 40 cm innerhalb von 24 Stunden erwartet.

Schnee und Glätte in weiten Teilen Deutschlands.

Diese Gefahren drohen

Die Wetterlage wird von Mittwochnacht bis etwa Donnerstagabend anhalten, dann zieht der Schneefall sich an die Alpen zurück.

Schnee und Glätte: Wie kommt es zur aktuellen Unwetterlage?

Die Feuchtigkeit wird von einem Tief angezapft, was die Wärme vom Atlantik zu uns führt. Hier spielen die anormalen Oberflächentemperaturen im Atlantik eine große Rolle. Die Oberfläche des Nordatlantik ist seit März 2023 durchgehend rekordwarm. Das führt immer wieder zu extremen Regen- und Schneefällen in Teilen Europas, auch in Deutschland.