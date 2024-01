Wegen des erwarteten Schnee- und Eisregens an den beiden Drehkreuzen Frankfurt und München bereitet sich die Lufthansa auf Verspätungen und Ausfälle am morgigen Mittwoch vor. "Da kann man natürlich nicht mit dem Flugzeug rollen, da lassen sich Fahrzeuge nicht an die Flugzeuge heranbringen. Insofern kann man da nicht fliegen, deshalb werden die meisten Flüge gestrichen", sagte Sprecher Martin Leutke dem ZDF. Passagiere werden gebeten, nicht an den Flughafen zu kommen und ihre Flüge umzubuchen.

Für umsteigende Passagiere und Menschen, die möglicherweise am Mittwoch am Flughafen festsitzen, werden Hotelkapazitäten und Feldbetten bereitgehalten, so ein Fraport-Sprecher.