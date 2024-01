DWD: Weniger Schnee zum Wochenende erwartet

Ein Tief über Island bringt zur kommenden Woche mildes, aber nasses und stürmisches Wetter. Die Wetteraussichten ab Freitag. 18.01.2024 | 2:17 min

Der DWD meldete, dass die polare Kaltluft unter Zwischenhocheinfluss gerate und nur der Norden von Tiefausläufern gestreift werde. Am Freitag würden im Norden und Nordwesten einzelne, im Küstenbereich häufiger und kräftige Schnee- und Graupelschauer erwartet, vereinzelt mit Gewittern. An den Alpen werde mit abklingenden Schneefällen gerechnet. Ansonsten gebe es einen Wechsel von Sonne und Wolken. Über der Mitte und dem Süden herrsche meist leichter Dauerfrost . Sonst seien 0 bis 4 Grad zu erwarten, an der Küste bis zu 6 Grad.

In der Nacht zu Samstag gebe es allenfalls im äußersten Nordosten noch vereinzelt Schneeschauer, hieß es vom DWD. Streckenweise sei mit Glätte durch tagsüber angetauten Schnee oder in Regionen mit dichtem Nebel durch gefrierende Nebelnässe zu rechnen. Tagsüber werde es vielfach trocken bleiben.

A5 in der Nacht weiter blockiert

In der Nacht zu Freitag machten die Straßenverhältnisse aber noch zahlreichen Autofahrern zu schaffen. Zahlreiche Lastwagen blockierten die A5 in Osthessen wegen Schnee und Eis. Zwischen Gießen und Alsfeld war die Autobahn seit Donnerstagmittag gesperrt, wie eine Polizeisprecherin in der Nacht mitteilte.

Auch am Donnerstag hat das winterliche Extremwetter wieder zu Unfällen und Verzögerungen auf den Straßen geführt. Am Frankfurter Flughafen kam es zu Flugausfällen. 18.01.2024 | 1:45 min

Lkw-Stillstand und Glätteunfälle

Auch Glätteunfälle gab es am Abend, etwa nahe Freudenstadt in Baden-Württemberg. Fünf Fahrzeuge kollidierten, nachdem ein Lkw wetterbedingt auf der B294 nicht mehr weiterfahren konnte und überholt werden musste. Vier Menschen wurden dabei verletzt.

Viele Schulen blieben am Donnerstag wegen Schnee und Frost weiter geschlossen, auch am Frankfurter Flughafen fielen Flüge aus. Teilweise steckten Fahrer stundenlang auf Autobahnen fest. 18.01.2024 | 1:37 min

Bei einem Auffahrunfall auf der A5 bei Reinhardshain nahe Gießen (Hessen) ist ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer gestorben. Der Mann war mit seinem Laster kurz nach Mitternacht nahezu ungebremst auf das Ende eines Staus aufgefahren, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 45 Jahre alte Fahrer des am Stauende wartenden Lastwagens kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Drei Lastwagen wurden aufeinander geschoben.