Vier Schwerverletzte bei Gondelabsturz in Österreich

Beim Absturz einer Gondel in Österreich sind am Dienstag nach ersten Angaben der Polizei vier Menschen schwer verletzt worden.

Das Unglück habe sich an der Acherkogelbahn im Tiroler Ötztal ereignet. Ersten Erkenntnissen zufolge fiel ein umgestürzter Baum auf das Tragseil der Gondel, woraufhin diese in die Tiefe stürzte. Es handele sich also offenbar nicht um einen technischen Defekt, betonte die Polizei.