Führerschein: So können Sie Kosten für die Fahrschule sparen

Übrigens: Im Ausland Geld zu sparen, gelingt nur selten. Zwar ist der Erwerb der Fahrerlaubnis in Italien Polen oder Tschechien deutlich günstiger als in Deutschland . Aber innerhalb der EU gilt das Wohnsitzprinzip. Nur wer 185 Tage oder mehr in einem EU-Land lebt, darf dort den Führerschein machen.Wer eine Fahrerlaubnis aus einem Land außerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraumes besitzt, muss seinen Führerschein in Deutschland umschreiben lassen - und je nach Land erneut zu theoretischer und praktischer Prüfung antreten. Weitere Infos dazu gibt es beim Bundesverkehrsministerium