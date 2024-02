Autofahrer-Gesundheitschecks: EU-Staaten sollen entscheiden

Angesichts von mehr als 20.000 Verkehrstoten jährlich in der EU hat sich das Europäische Parlament für eine Reform der EU-Führerscheinvorschriften ausgesprochen. Mit großer Mehrheit stimmte das Parlament am Mittwoch aber in Erster Lesung dagegen, europaweit verpflichtende Gesundheitstests für Senioren einzuführen.