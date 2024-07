Prinz Harry über Diana: "Sie war nicht paranoid"

Seit Jahren kämpft Prinz Harry gegen die mächtige britische Klatschpresse. Er hatte die Verantwortlichen der großen Tageszeitungen "The Sun", "Daily Mail" und "The Mirror" verklagt, weil sie angeblich auf unrechtmäßige Art und Weise an Informationen über ihn und nahestehende Personen gelangt seien. Dazu habe das Abhören von Telefon-Gesprächen (Phone Hacking) gehört.

Im vergangenen Dezember hatte ein Richter Harry in einigen Punkten bei seiner Klage gegen die Mirror-Group recht gegeben. Jetzt spricht der Prinz in einer neuen Dokumentation mit dem Titel "Tabloids on Trial" im britischen TV über diesen "monumentalen Sieg".

Prinz Harry: Mama Diana "war nicht paranoid"

Wenn plötzlich private Informationen in den Zeitungen auftauchen, sind die Opfer meist verunsichert. So auch im Fall von Harry und seiner Mutter: Der verstorbenen Prinzessin Diana wurde in den 90er-Jahren unterstellt, paranoid zu sein. "Wenn du bestätigt wirst, beweist es, dass du nicht paranoid warst", erwidert Harry in der Doku. Es gebe "Beweise, die nahelegen, dass sie gehackt wurde".