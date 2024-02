Prinz Harry einigt sich mit Mirror in Handy-Abhör-Prozess

Das Verhältnis zwischen Prinz Harry und den Medien in Großbritannien gilt seit langem als zerrüttet. Der 39-Jährige macht die Boulevardmedien verantwortlich für den Tod seiner Mutter Diana, die 1997 bei einem Verkehrsunfall während einer Verfolgungsjagd mit Fotografen in Paris ums Leben kam. Harry sieht es nun als seine Lebensaufgabe an, die britischen Medien zu verändern. In dieser Woche war er nach London gereist, um seinen an Krebs erkrankten Vater zu besuchen