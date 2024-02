Prinz William übernimmt wegen Erkrankung royale Pflichten

Charles und Camilla reisten am Dienstag Berichten zufolge per Hubschrauber zu ihrem Landsitz Sandringham in der ostenglischen Grafschaft Norfolk. Die wöchentliche Audienz des britischen Premierministers Rishi Sunak bei König Charles III. findet in dieser Woche wegen der Erkrankung des Monarchen am Telefon statt. Der Regierungschef werde noch am selben Tag mit Charles telefonieren, kündigte Sunaks Sprecher am Mittwoch in London vor Journalisten an.