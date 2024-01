Britisches Königshaus: Charles und Kate verlassen die Klinik

Unter Beifall und Jubelrufen verließ König Charles III. am Nachmittag die "London Clinic" im schicken Stadtteil Marylebone, wie in einem Video, das unter anderem die Daily Mail Online zeigte, zu sehen ist. Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen schritt der Monarch aus dem Krankenhaus, an seiner Seite Ehefrau Camilla.