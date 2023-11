"Endgame": Mr. Scobie, ist Charles ein geeigneter König?

Am 14. November 2023 ist König Charles III. 75 Jahre alt geworden. Erst vor rund einem Jahr hat er den Thron bestiegen. Wie hat sich die Dynastie der Windsors mit ihm verändert? 16.11.2023 | 43:35 min

Der Klimax der aktuellen Aufreger-Debatte kommt vermutlich nicht von Scobie selbst. In einem Kapitel greift er das Interview von Herzogin Meghan mit Oprah Winfrey von 2021 auf, worin sie erzählt hatte, dass Mitglieder der Königsfamilie über die mutmaßliche Hautfarbe ihres damals noch ungeborenen Sohnes sprachen. Scobie behauptet, er wisse, welche Personen es gewesen seien. Während sie in der englischen Ausgabe von "Endgame" nicht drin stehen, tauchen sie in der niederländischen Ausgabe auf. Ein Eklat - und die erste Frage an den Autoren.