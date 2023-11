Baustellen des Königs: Nicht nur Harry macht Charles Sorgen

Der Graben zwischen dem Palast in London und Kalifornien, wo Harry und Ehefrau Meghan wohnen, wirkt unüberwindbar. Wenn Harry am 7. September, dem Vorabend des Tods seiner Großmutter Queen Elizabeth II. , in der britischen Hauptstadt einen Zwischenstopp auf dem Weg zu den "Invictus Games" in Düsseldorf einlegt, wird er dort weder Vater noch Bruder treffen. Zu groß sind die Wut und wohl auch die Eitelkeit.