Herzogin Kate

Und das liefert die schöne Herzogin zielstrebig. Ihre Auftritte sind ein mediales Ereignis: Ob als goldglitzernde Märchenprinzessin oder adrette Mutter dreier wohlerzogener Kinder – sie überzeugt in jeder Rolle. Die Fassade ist nahezu irritierend perfekt und das schon seit vielen Jahren. Immer deutlicher wird in letzter Zeit, dass das kein Zufall ist. Sie und William steuern sehr gezielt das Bild, das die Öffentlichkeit von ihnen und ihrer Familie zu sehen bekommt.



Gerade erst haben die beiden ihren eigenen YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Statt sich mit aufdringlichen Paparazzi herumzuschlagen, senden die Herzogin und der Herzog von Cambridge aus dem eigenen Wohnzimmer und legen damit auch die Inhalte fest, die ihnen wichtig sind. Familie, Umweltschutz und die Unterstützung sozial Benachteiligter – mit dieser Agenda setzen sie auf Altbewährtes. Schon die Eltern und Großeltern der jetzigen Queen Elizabeth II. versuchten, der Nation ein bodenständiges Image zu vermitteln. "Wir sind wie ihr" hat sich als Erfolgsrezept für die britische Monarchie erwiesen.



Jetzt, Anfang des 21. Jahrhunderts, ist mit Kate sogar eine Bürgerliche zum heimlichen Star dieser Inszenierung emporgestiegen. Sieben Jahre musste sie warten, bis Thronfolger William ihr den Heiratsantrag machte. Während des Studiums in Schottland haben sich die beiden kennengelernt, und bereits da zeigte Kate die Qualitäten, die sie jetzt in den Augen der meisten Briten zur idealen Besetzung der weiblichen Hauptrolle in der britischen Monarchie machen: Der künftigen Königin wird nachgesagt, sie sei eine Friedensstifterin und Diplomatin, die auch die widerstrebenden Strömungen im Königshaus unter einen Hut zu bringen vermag. Und so ganz nebenbei ist sie zur versierten Familienfotografin geworden. Fotos ihrer Kinder kommen nur in die Öffentlichkeit, wenn Mama sie geknipst hat.



Vielleicht gelingt es ihr sogar, die Wogen zwischen den verfeindeten Brüdern William und Harry wieder zu glätten – ein andauernder Familienzwist wäre dem Image der Windsors abträglich. Die Dynastie lebt mehr denn je von der Zustimmung der Bevölkerung, und die hat die jüngsten Eskapaden der Aussteiger Meghan und Harry mit schlechten Umfragewerten quittiert. Nun ist es an der Herzogin von Cambridge und ihrem Ehemann William, zu zeigen, wie sie positiv im Gespräch bleiben und der Krone Gewicht verleihen – mit einer hausgemachten PR-Strategie, die bodenständig und gleichzeitig glamourös erscheint.