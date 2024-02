König Charles: Besuch von Prinz Harry "wird ihm Schub geben"

König Charles III. hat eine Krebsdiagnose bekommen. Woran genau der König leidet, bleibt geheim. 06.02.2024 | 3:28 min

Hoffnung auf Versöhnung von Charles und Harry

Doch schon am Dienstagnachmittag soll ein Treffen von Harry und seinem Vater in Clarence House in London stattgefunden haben, so die britische Presse.