"New Year Honours": König Charles vergibt 1.227 Ehrentitel

König Charles III. ehrt mit den traditionellen "New Year Honours" Leistungen und Beiträge von Menschen in ganz Großbritannien.

Bassey ("Goldfinger") wird für ihre Verdienste um die Musik zum Companion of Honour ernannt, wie in der Nacht zum Samstag bekannt gegeben wurde. Der Orden hat maximal 65 Mitglieder, mit ihr sind es nun 64. "Mein Herz ist voller Emotionen und ich bin wirklich demütig", sagte die in Cardiff geborene Sängerin der britischen Nachrichtenagentur PA.

Knight Grand Cross für Ridley Scott

Das britische Ordenssystem ist vielfältig. Am bekanntesten ist die Ritterwürde, die mit einer Erhebung zum Sir oder zur Dame einhergeht. Abgestuft darunter sind die Orden CBE, OBE und MBE zu finden. Die Titel lauten in Gänze Commander, Officer und Member of the British Empire. Sie werden in den meisten Fällen von der britischen Regierung vergeben, aber alle Bürger dürfen Vorschläge machen.