Prinz Harry will Polizeischutz in Großbritannien

Regierung stellte Sicherheitsmaßnahmen für Harry 2020 ein

Die zweieinhalbtägige Anhörung am Londoner High Court ist der jüngste Akt in einer Reihe von Gerichtsverfahren, mit denen der 39-Jährige die Justiz in seinem Geburtsland auf Trab hält. Ein Großteil der jüngsten Verhandlung findet hinter geschlossenen Türen statt, weil vertrauliche Informationen zur Sprache kommen. Harry wohnte der Anhörung am Dienstag nicht selbst bei.