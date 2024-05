Herzogin Meghan und Prinz Harry - royaler Besuch in Nigeria

Prinz Harry und Herzogin Meghan wirken befreit während ihrer Tour durch Nigeria. Quelle: AFP

Bei diesem Besuch liegt Musik in der Luft: Prinz Harry und Herzogin Meghan sind bei ihrem offiziellen Besuch in Nigeria eingetroffen. Das Paar besuchte zunächst die Lightway Academy in der Hauptstadt Abuja. Die Schule haben die Sussexes mit ihrer Stiftung "Archewell" 2023 unterstützt.

Nun saß das Herzogpaar in der ersten Reihe der Auftaktveranstaltung eines dort stattfindenden Gipfels zu mentaler Gesundheit. Bei den zahlreichen Darbietungen wiegten sich die Royals mit der Musik, klatschten und tanzten mit kleinen Kindern, wie auf Fotos der Schule auf Instagram zu sehen ist.

Die versammelten Schülerinnen und Schüler durften Meghan und Harry aber nicht nur aus der Ferne anhimmeln. Für ein Selfie kuschelten sie sich an die 42-Jährige. Fröhlich grinste Meghan in die Handykamera, während ihr Mann im Hintergrund Faxen machte.

Prinz Harry hat für eine Wohltätigkeitsorganisation in Florida an einem Polo-Turnier teilgenommen. Bei der Siegerehrung bekam er einen Kuss von seiner Frau Herzogin Meghan. 15.04.2024 | 0:47 min

Herzogin Meghan über Prinz Harry: "Seht ihr, warum ich ihn geheiratet habe?"

Auf der Bühne hielten die königlichen Gäste Reden, schließlich sind mentale Gesundheit und Fitness ein großes Anliegen ihrer Arbeit. "Wenn du siehst, dass dein Freund aus der Klasse nicht lächelt, was machst du?", fragte Harry in die Runde. "Wirst du ihn fragen, ob bei ihm alles okay ist? Denn es ist okay, wenn es nicht okay ist." Mentale Gesundheit betreffe "jede einzelne Person", bekräftigte der Prinz.

Seine Frau blickte ihn derweil unverwandt mit leuchtenden Augen an, wie ein Video, das unter anderem "Mail Online" veröffentlicht hat, zeigt. Sie fiel in das Klatschen der Versammelten mit ein und erklärte, als es etwas ruhiger wurde: "Seht ihr, warum ich ihn geheiratet habe? Er ist so schlau und so inspirierend, weil er die Wahrheit ausspricht." Der Sussex-Zauber ist zurück und alle können ihn sehen.

Auch wenn sie privat zerstritten sind, so sind sie sich in einer Sache einig: William und Kate setzen sich wie auch Harry und Meghan für die mentale Gesundheit von Kindern ein. 11.10.2023 | 2:23 min

Die Herzogin zelebriert ihre nigerianischen Wurzeln

In ihrer Rede bezog sich die Herzogin auf ihre nigerianischen Wurzeln. Diese hatte sie vor einigen Jahren entdeckt und 2022 in ihrem stillgelegten Podcast "Archetypes" bekannt gemacht. "Wenn ich mich in diesem Raum umsehe, erkenne ich mich selbst in euch allen", so die zweifache Mutter.

Als sie und Harry nach ihrem Schulbesuch das Hauptquartier der Streitkräfte besuchten, schrieb sie dort ins Gästebuch: "Mit Dankbarkeit für die Unterstützung der Invictus-Gemeinschaft. Und dafür, mich zu Hause willkommen zu heißen."

Prinz Harry besuchte mit Ehefrau Herzogin Meghan am Mittwoch das britisches Trainingslager. Speziell für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten gründete er die "Invictus Games". 15.02.2024 | 0:27 min

Der eigentliche Grund ihrer dreitägigen Nigeria-Tour ist das Interesse des Landes, die "Invictus Games" 2029 auszurichten. Deshalb hatte der oberste General Christopher Musa die Royals eingeladen.