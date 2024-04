Baerbock kritisiert Iran nach Angriff auf Israel

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert an, die Lage spitzt sich zu. Währenddessen wurde Israel am Wochenende vom Iran angegriffen - inmitten des Krieges, in dem sich das Land gegen die radikal-islamistische Hamas befindet. Angesichts dieser Krisen will die Siebenergruppe großer westlicher Industrienationen ( G7 ) ein Zeichen der Unterstützung setzen.