Wie der Iron Dome Israel schützt

Es war der erste direkte Angriff des Iran mit Drohnen und Raketen auf Israel. Doch trotz hunderter in der Nacht auf Sonntag abgefeuerter Geschosse konnten nach israelischen Angaben "99 Prozent" abgefangen werden. US-Präsident Joe Biden lobte die "bemerkenswerte Verteidigungsfähigkeit" Israels. Ein wichtiger Grund dafür ist - neben der Unterstützung durch die USA und andere Verbündete - vor allem der israelische Raketenabwehrschirm namens Iron Dome.

Mit dieser "Eisernen Kuppel" schützt sich Israel seit 2011 gegen Raketenangriffe. Die erste Batterie des Systems wurde damals nahe der Großstadt Beerscheba in der Negev-Wüste installiert. Die israelische Regierung hatte zuvor nach dem Libanonkrieg 2006 zunächst auf eigene Faust mit der Entwicklung des Systems begonnen. Später trugen die USA mit militärischem Know-How und Milliarden US-Dollar an finanzieller Unterstützung dazu bei.

In der Nacht zu Sonntag hat der Iran Israel mit Drohnen und Raketen angegriffen. In vielen Orten in Israel gab es Alarm. Anne Brühl berichtet aus Tel Aviv.

14.04.2024 | 1:34 min